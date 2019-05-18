Platonik sevgili dehşeti ! Elinde bıçakla saldırdı

Erzurum'da platonik aşk beslediği Canısı T.'yi (19) çalıştığı markette bıçaklayarak, yaralayan Murat Y.'ın (30) yargılanmasına başlandı. 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Murat Y.'ın akıl sağlığı araştırılacak. Saldırganın genç kızı bıçaklama anının saniye saniye görüntülendiği güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Olay, geçen 13 Ekim günü saat 16.57'de Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki bir markette meydana geldi. Murat Y., çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı T.'ye platonik aşık oldu. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" şeklinde mesajlar göndermeye başladı. Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı.

'ÖLECEKSİN' DİYEREK, SALDIRDI

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu. Müşterilerin gözü önünde yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip, elindeki bıçağı aldı, 112'yi aradı. Canısı T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Murat Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Murat Y. hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Murat Y.'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Murat Y., duruşmaya Elazığ E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Kendisine şizofreni tanısı konulduğunu belirten Murat Y., Canısı T.'ye aşk beslediğini, karşılık bulamayınca sevmeyi bıraktığını söyledi. Genç kızın numarasını duruşmada ezberinden söyleyen Murat Y., "İş yerinden ayrıldıktan sonra beni telefonla aramaya başladı. Ancak telefonlara cevap vermiyordu. Arkadaşım 'bu kız seninle dalga geçiyor' deyince bıçakladım. O dönem ilaçlarımı kullanmıyordum, pişmanım" dedi. Duruşmada hazır bulunan Canısı T. ise sanığın kendisini sürekli rahatsız ettiğini anlatarak, "Aynı iş yerinde çalışan arkadaşıma 'Canısı'dan hoşlanıyorum' demiş. Ben duyunca 'abim, babam yaşındasın' diyerek, tersledim. Arkadaşın telefonundan numaramı almış, mesajlar yazmaya başladı. İsmim Canısı olduğu için sürekli 'Canısı' şarkısını söyleyip, geziyordu. Müdürüme söyledim, işten çıkarıldı. Markete girince bıçakla saldırdı. Bir hafta yoğun bakımda kaldım. Cep telefonu numaramın HTS kaydının çıkarılmasını istiyorum. Kendisini aramadığım ortaya çıkacak. Şikayetçiyim" diye konuştu. Tanık olarak dinlenen market çalışanları ise Murat Y.'ın genç kıza takıntılı olduğunu, Canısı'nın istememesine rağmen ısrarcı olduğunu belirttiler. Mahkeme, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek akıl sağlığının araştırılmasını karara bağlayarak, duruşmayı erteledi.