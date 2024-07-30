Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı
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Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada polis memuru M.B., 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.
Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.
Kavgada polis memuru olduğu öğrenilen M.B, A.Ç. (35), Ş.Ç. (60), K.Ç, R.Ç. ve G.B'yi (61) tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.ve Ş.Ç. ile G.B. kurtarılamadı.
Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin ise tedavisi sürüyor.
Şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu.
İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
AA
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