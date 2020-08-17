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  4. 17 Ağustos 2020 10:08

Polis uygulamasında cephanelik ele geçirildi

Adana'da yapılan denetimlerde 57 silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.

Polis uygulamasında cephanelik ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü, 6-12 Ağustos tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kapsamlı uygulama yaptı.

Denetimler kapsamında yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 104 mermi, 31 ruhsatsız tüfek, 143 kartuş, 9 kuru sıkı tabanca ve buna ait 28 fişek, 56 AK-47 tüfek fişeği, 1 çalıntı otomobil ve 8 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 152 kişi de yakalandı.

Uygulamada ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 4 iş yerine adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.
 
 
 

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Adana , Emniyet Müdürlüğü , Asayiş , Motosiklet , Tüfek , kuru sıkı tabanca , Otomobil , Kumar , Cephanelik
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