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Polise konumu verdi; vahşet ortaya çıktı

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Karaman'da yaşanan olayda bir kişiyi yaralayan zanlının polise verdiği adresten 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

 Karaman’da silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdükten sonra 1 kişiyi de ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Urgan Mahallesi Taşocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Z. isimli kişi henüz bilinmeyen bir nedenle Alparslan Türkeş Parkı’nda bir kişiyi tabanca ile kalbinden vurarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlı, polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlının polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söylemesi üzerine ekipler şahsın verdiği adrese gitti. Urgan Mahallesi'ne Taşocakları mevkiine giden ekipler 2 kişiyi kanlar içinde yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Etiketler karaman cinayet yaralı saldırı
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