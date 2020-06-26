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  4. 26 Haziran 2020 14:29

Polisten kaçan gencin bahanesi ''pes'' dedirtti!

Antalya'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken polisin 'dur' ihtarına uymayarak yola devam eden 22 yaşındak igenç polisin 'dur' işaretini fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyledi.

Polisten kaçan gencin bahanesi ''pes'' dedirtti!
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İstanbul'da yaşayan Mehmet Efe Öney, Antalya'dan satın aldığı motosikleti ile seyir halindeyken Bucak'ın İnsuyu mevkisindeki polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam eden genç, Burdur girişi Antalya Kavşağı'nda durduruldu.

Bucak'ta trafik polisinin 'dur' işaretini motorun süratinden dolayı fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen genç, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Özür dilerim. Yapılmaması gereken bir şeydi" dedi.

Öney'e, motosikletinin plakası katlanabilir şekilde olduğu için 'tescilli aracı plakasız kullanmaktan' 2 bin 81 lira ceza yazıldı. Motosiklet eksikliklerinin giderilmesi için otoparka çekildi.

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