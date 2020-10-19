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  4. 19 Ekim 2020 16:29

Prizde unutulan şarj aleti nedeniyle az kalsın canından oluyordu

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 2'nci katında prizde unutulan şarj aleti nedeniyle yangın çıktı.

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Olay, İstiklal Mahallesi Kivi Sokak'ta saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın 2'nci katında ev sakinlerinin prizde unuttuğu şarj aleti nedeniyle yangın çıktı.

Yangın dumanlarını fark eden vatandaşlar dışarı çıkarak itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangın nedeniyle sokakta panik yaşandı.

Kısa süre sonra itfaiyenin söndürdüğü yangında evde dumandan etkilenen bir kişiye 112 sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

yangın , priz , şarj aleti
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