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Reina saldırısında sınır dışı edilen IŞİD üyesi Türkiye'de yakalandı

Reina saldırısında sınır dışı edilen IŞİD üyesi Türkiye'de yakalandı
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Reina’daki 39 kişinin öldüğü saldırıda yakalanan ve sınır dışı edildikten sonra sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yapan IŞİD üyesi Denizli'de yakalandı.

Denizli’de 25 Mayıs 2023 tarihinde gelen ihbar üzerine ekipler bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada IŞİD üyesi olduğu belirlenen A.A. (32) adındaki bir şüpheli yakalandı.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine 79 kişinin ise yaralanmasına ilişiklin düzenlenen operasyonda yakalandığı, ardından da sınır dışı edildiği ve sonrasında da sahte pasaportla Türkiye’ye geri geldiği ortaya çıktı.

İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler ışid üye reina saldırı
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