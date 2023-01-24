Resmi nikah isteyen kadına dehşeti yaşattı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Metin Y., dini nikahla birlikte yaşadığı Sinem G.'yi darp ederek ağır yaraladı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

19 Ocak günü Aşağı Zaferiye Mahallesi Sakarya Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, ev kadını Sinem G., 5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı eczacı kalfası Metin Y.'dan resmi nikah isteyince tartışma çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen Y., Sinem G.'yi darp ederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinem G., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sinem G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Metin Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA