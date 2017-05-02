Sabaha kadar dorsede gizlenmişler !

Yurt dışına kaçmak için park halindeki tırın dorsesine gizlenen 12 kaçak göçmen, tır şoförü tarafından fark edildi. Sabaha kadar beklediği tespit edilen kaçaklar, gözaltına alındı. Tırdan inemeyen yaşlı kaçak göçmenler ise forklift aracıyla indirildi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 4 Irak, 8 Suriye uyruklu 12 kişi, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da gece park halindeki tırın içine girerek yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak istedi.

GECE GİRİP SABAHA KADAR BEKLEDİLER

İstanbul’dan yük alıp Tekirdağ’a gelen 33 DFP 04 çekici, 33 BZN 85 plakalı tırın şoförü Ferit Sevim, sabah yaptığı kontrolde, tırın arka kapağında bulunan kablonun kopuk olduğunu fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve gümrük görevlileri tarafından yapılan incelemede 12 kaçak göçmen yakalandı. Şahıslar tırdan çıkarılırken yaşlı olanlar inerken zor anlar yaşadı.

FORKLİFT ARACIYLA ÇIKARILDILAR

Yaşlı kaçak göçmenler gizlendikleri yükün arasından araçtan inemeyince, forklift aracı getirildi. Yaşlı kaçak göçmenler forklift aracının yardımıyla tırın dorsesinden çıkarılırken, o anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.



Gözaltına alınan 12 kaçak göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen toplama merkezine teslim edildi.