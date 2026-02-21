Safranbolu'da otelde yangın paniği
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Karabük’ün tarihi ve turistik ilçesi Safranbolu’da bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Otel tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle'deki bir otelin zemin katında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan 9 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi de Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol