  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sahte alkol içti, hastanelik oldu

Sahte alkol içti, hastanelik oldu

Sahte alkol içti, hastanelik oldu

Alaplı’da sahte alkol içtikten sonra fenalaşan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi Kale Mahallesinde yaşayan, 57 yaşında olduğu öğrenilen K.Ç., sağlık durumunun ciddileşmesi 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede adrese ulaşan 112 sağlık ekipleri K.Ç'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı. K.Ç.'nin tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olayın ardından Alaplı Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sahte alkol iddiasıyla yaşandığı öne sürülen zehirlenme olayı hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

Etiketler sahte alkol içki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Enflasyonla Mücadele Timi'' denetimleri başlıyor
Sedef Kabaş: ''Meselenin hala bir atasözü olduğunu sanan var mı?''
Bir kadın cinayeti daha! Polis memuru dehşet saçtı! Kurşun yağdırdı
Muhalefetin 6 liderinden ''2023'' pozu
Tarihi Venedik Karnavalı başladı
Mustafa Sarıgül muhalefeti işaret etti: ''Hepsini ifşa edeceğiz!''
Aşk Taktikleri'nde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın bu sahneleri olay oldu
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu... İşte o liste
Resmi Gazete'de yayımlandı; işte KDV'si % 1'e inen ürünler