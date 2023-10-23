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Sahte içki bir can daha aldı

Sahte içki bir can daha aldı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Mahallesi'nde bir kişiden bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.

Yalnız yaşayan İ.N.'nin evine giren yakınlar hareketsiz halde yatarken buldu.

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.N.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Evde yapılan kontrolde pet şişede sahte içki bulundu.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen İ.N.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Etiketler izmir sahte içki sahte alkol alkol içki ölüm
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