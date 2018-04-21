Sahte içkiye 16 yıl 8 ay hapis

İstanbul Güngören’de tekel bayii sahibi Musa Ç.’nin sahte içki sattığı ve bir kişinin ölümüne bir kişininde yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Musa Ç. İçin ’Olası kastla ölüme sebep olduğu‘ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına karar verildi.



Sözcü gazetesinden Şeyma Ulusoy'un haberine göre Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık avukatı Zeynel Ateşer , ‘'Ölüme ve yaralamaya yol açan içkilerin müvekkilimin iş yerinden alındığına ilişkin hiçbir delil yoktur. Sadece soyut beyanlar vardır. Ayrıca maktulün ölümüne yol açan 200 CC liktir. Müvekkilimin iş yerinde bu şekilde bir içki ele geçmemiştir. Dolayısıyla bu eylemlerden müvekkilim sorumlu tutulamaz. Müvekkilim günah keçisi olarak cezalandırılamaz. Bu nedenle beraatini ve tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum'' dedi.

Mahkeme başkanı sanık Musa Ç. ‘ye son sözlerini sordu. Sanık Musa Ç.‘' Adalete inanıyorum'' dedi.

Mahkeme heyeti ilk etapta sanık Musa Ç. ‘yi sahte içkiyle H.K.'nin ölümüne sebep olduğu için ‘olası kasıtla ölümüne sebebiyet vermek' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Daha sonra da suçun işleniş biçimini göz önünde bulunduran mahkeme cezayı 20 yıla düşürdü, son olarak verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini takdiri indirim nedeni olarak göstererek iyi hal indirimi uyguladı. Böylece Musa Ç.'nin cezası 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevrildi.

