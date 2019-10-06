Sakarya'da TIR durağa girdi: 2 ölü, 4 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi hayatını kaybederken TIR'ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapılıyor.

Bugün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana gelen kazada Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi.

TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gelirken kazada 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

TIR’ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı.

Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.