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  4. Samsun'da DEAŞ operasyonu: Listede ismi olan 12 kişi yakalandı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: Listede ismi olan 12 kişi yakalandı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: Listede ismi olan 12 kişi yakalandı

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde karargahına yapılan operasyonda ele geçirilen listede isimleri bulunan 12 Irak uyruklu şüpheli, Samsun'da yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalarını sürdürürken, 2018'de güvenlik güçlerince Suriye'nin Haseke kentinde sözde DEAŞ karargahına baskında ele geçirilen listede ismi bulunan 12 Irak uyruklunun Samsun'da oturduğunu tespit etti. Şüpheliler, istihbarat ve özel harekat polislerinin de desteğiyle sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda; İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis, adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el koydu. 

 

DHA

Etiketler samsun deaş
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