Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi.
İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde olan C.S. idaresindeki yolcu otobüsü, Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İHA
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