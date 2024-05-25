Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde olan C.S. idaresindeki yolcu otobüsü, Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA