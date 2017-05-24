Şehir magandaları hakkında karar verildi

Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde asker uğurlama konvoyunda, bazı kişiler silahlarına sarılarak çevreye rastgele ateş saçıp terör estirdi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 12. Cadde üzerinde yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, asker uğurlama konvoyuna katılan bazı kişiler araçlarını yol ortasında durdurarak tabancalarına sarıldı.

Konvoya katılan diğer kişilere caddeyi kapatmaları konusunda uyaran iki kişi, ardından yanında bulunan tabanca ile çevreye rastgele ateş açtı. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan gecede, konvoya katılan bazı araçların ise tehlikeli hareketler yaptığı görüldü.

Yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması büyük tepki çekti. Harekete geçen Ankara polisi, elindeki silahla çevreye rastgele ateş açan şehir magandalarını gözaltına aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin, asker eğlencesi dolayısıyla kurusıkı tabanca ile ateş açtıklarını söyledikleri öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen iki kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.