  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Şehit babasının kalbi acı haberlere dayanamadı

Şehit babasının kalbi acı haberlere dayanamadı

Güncelleme:

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan oğlu Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalara kazınan baba hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye’nin Elbab kentinde 7 yıl önce şehit olan oğlunun şehadet haberi verilirken bakışıyla akıllarda kalıp yürekleri dağlayan baba hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu. Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan oğlu Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalara kazınan baba hayatını kaybetti.

Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç’ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı. Her gören yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi oğlunun üzüntüsüne yeni şehit haberleri de eklenince dün akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan oğlu Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalara kazınan baba hayatını kaybetti.

Şehit babası Kılıç’ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü. Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA

Etiketler şehit şehit babası vefat etti kalbi dayanamadı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı 15 Ocak haftası burç yorumları: 2 burç için şans haftası 15 Ocak haftası burç yorumları: 2 burç için şans haftası Cinsel ilişkiye girdiği kadına verdiği parayı geri aldı; 11 yıl hapsi isteniyor Cinsel ilişkiye girdiği kadına verdiği parayı geri aldı; 11 yıl hapsi isteniyor Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar AKOM açıkladı: Kar beklerken yalancı bahar geri dönüyor AKOM açıkladı: Kar beklerken yalancı bahar geri dönüyor Bülent Ersoy'un Zeki Müren sözleri olay oldu: ''Bana olan kıskançlığından öldü'' Bülent Ersoy'un Zeki Müren sözleri olay oldu: ''Bana olan kıskançlığından öldü'' Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri İBB'ye film gibi kumpas! Görüntüler pes dedirtti İBB'ye film gibi kumpas! Görüntüler pes dedirtti Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi