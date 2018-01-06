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  4. 06 Ocak 2018 10:18

Selfie için çıktığı kaleden düşüp ölmüştü, görüntüleri ortaya çıktı

Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesine çıkıp fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın düşme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 2018 yılının ilk gününde yaşandı. Şanlıurfa'daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü için fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı. Arkasına Balıklıgöl'ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı. Ağır yaralanan 8 çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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