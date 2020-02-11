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  4. 11 Şubat 2020 12:19

Şile'de hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Şile'de seyir halinde olan iki hafriyat kamyonunun kafa kafaya çarpıştığı kazada iki sürücü de araçlarında sıkıştı. Ağır yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Şile'de hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı
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Kaza, Şile Avcıkoru mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada iki sürücü araçları içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Sürücüler sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı sürücüler olay yerindeki ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Kazada birbirine giren kamyonlar ve kaza nedeniyle yolda oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.



İHA

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