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  4. 04 Mayıs 2018 22:44

Sokak ortasında cinayet

Esenler'de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldürdü.

Sokak ortasında cinayet
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Esenler'de, A.Y.D. adlı kişi, sokak ortasında tartıştığı Hasan Yılmaz'ı 7 el ateş ederek öldürdü. A.Y.D. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Esenler Menderes Mahallesi 302.Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında A.Y.D. ile Hasan Yılamz arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Mahallelinin kavgayı ayırmasıyla oradan ayrılan A.Y.D., 15 dakika sonra olay yerine elinde silahla geldi. D. sokak üzerinde Hasan Yılmaz'a 7 el ateş ederek öldürdü. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cinayetin hemen ardından A.Y.D.'i olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

DHA

kurşun , dehşet , sokak
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