Sokak röportajında Erdoğan ve AK Partililere bedduaya ev hapsi

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililer hakkında çok ağır beddualar eden kadın gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında, bir kadının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere beddua ettiğine dair görüntüler gündem oldu.

Sözkonusu kadının röportajda "Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin", "Ona oy verenler de 15 Temmuz’da ölen askerlerin kanında boğulsun", "Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin", "O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin" gibi birbirinden ağır ve skandal ifadeler kullandığı görülmüştü.

Büyük tepki toplayan bu röportajın ardından kadın için harekete geçildiği ve gözaltına alındığı öğrenildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tülay K., ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.