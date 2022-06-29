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Su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Mardin'in Savur ilçesinde, su kuyusunda, 75 yaşındaki bir adamın cesedi bulundu.

Savur ilçesi kırsal Yazır Mahallesi'nde su kuyusunda ceset olduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kuyuda yaptığı incelemede cansız bedenin 1 erkeğe ait olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla kuyudan çıkarılan kişinin Rıfat O. (75) olduğu belirlendi. O.'nun cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler mardin su kuyusu erkek cesedi
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