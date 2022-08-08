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Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü

Antalya Kepez’de Suriyelilerin düğününden sonra ortalık bir anda karıştı. Suriyelilerin kavgasını çeken vatandaşın benzer durumun sıklıkla yaşandığını dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde dün (7 Temmuz) gece saatlerinde Suriyeliler birbirine girdi. Antalya Hakkında’nın aktardığına göre kendi aralarında düğün yapan Suriyeliler, henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası onlarca Suriyeli birbirine girdi.

Suriyelilerin kavgasının video kaydına alan vatandaş durumun sıklıkla yaşandığını belirtti. Vatandaş, “Suriyeliler birbirine giriyor yine klasik. Düğünden sonra birbirlerine girdiler. Yetkililere duyurulur” dedi.

Videoda onlarca Suriyelinin birbirilerine girdiği ve etraflarında sürekli olarak motosiklete binmiş kişilerin olduğu görüldü. Suriyeliler bir süre sonra koşarak uzaklaşmaya başladı.

Etiketler suriyeliler suriyeli yabancı uyruklu kavga düğün
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