  4. Taksideki ''ücret'' tartışması kanlı bitti: Taksici korkunç bir şekilde öldürüldü!

Taksideki ''ücret'' tartışması kanlı bitti: Taksici korkunç bir şekilde öldürüldü!

Güncelleme:

İzmir'in Konak ilçesinde bir taksi şoförü ile araca binen müşteri arasında ücret konusunda çıkan tartışma kanlı bitti. Taksi şoförü silahla vurularak öldürülürken aracı gasbederek kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen vahim olay, kentte büyük üzüntü yarattı. Taksi şoförü olarak görev yapan 52 yaşındaki bir çocuk babası D.Ö., aracına aldığı müşteri tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Ücret Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 23.30 sıralarında D.Ö.'in kullandığı ticari taksiye müşteri olarak binen D.M. (24) arasında bir süre sonra ücret konusunda tartışma çıktı.

Aracı gasp edip kaçtı

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine D.M., yanında bulunan tabanca ile D.Ö.'e ateş açtı. Şüpheli, yaralı şoförü araçtan dışarı attıktan sonra taksiyle olay yerinden kaçtı.

Polis Ekipleri Şüpheliyi Kısa Sürede Yakaladı

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz şoför D.Ö.'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. D.Ö.’in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet sonrası gasp ettiği taksiyi bir süre kullandıktan sonra terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli D.M., İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sektörden Başsağlığı Mesajı

Yaşanan olayın ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan bir taziye mesajı yayımlayarak meslektaşlarına başsağlığı diledi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm boyutlarıyla devam ediyor.

DHA

