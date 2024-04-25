  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tatil cennetindeki otelde kadın cinayeti

Tatil cennetindeki otelde kadın cinayeti

Tatil cennetindeki otelde kadın cinayeti
Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çalışan 35 yaşındaki genç kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde bugün sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir otelde teknik personel olarak çalışan İ.Ç (39) isimli kadın, çalıştığı işyerinin dışına çağrılan A.İ.K. ile konuşmaya başladı.

Konuşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ.K. yanındaki bıçakla kadını yaraladı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan A.İ.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklanan 35 yaşındaki İ.Ç. ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler Marmaris ostel otel çalışanı kadın kadın cinayeti cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Hürjet'ten bir başarı daha Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Hürjet'ten bir başarı daha TCMB kritik faiz kararını açıkladı TCMB kritik faiz kararını açıkladı Bir seçim anketi daha açıklandı: Bir seçim anketi daha açıklandı: Anzak Koyu'nda geleneksel ''Şafak Ayini'' Anzak Koyu'nda geleneksel ''Şafak Ayini'' Topraksız tarımla paraya para demiyorlar: Yılda 5 milyon TL kazanç Topraksız tarımla paraya para demiyorlar: Yılda 5 milyon TL kazanç Tapu sahipleri dikkat: Miras paylaşımlarında kural değişti Tapu sahipleri dikkat: Miras paylaşımlarında kural değişti Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa için olay olacak tehdit iddiası Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa için olay olacak tehdit iddiası Bakan Şimşek'e canlı yayında zor soru, ilginç yanıt Bakan Şimşek'e canlı yayında zor soru, ilginç yanıt Faiz kararının ardından Dolar, Euro ve altında son durum Faiz kararının ardından Dolar, Euro ve altında son durum Bakanlıktan çok özel ihale: 3 ayakkabı 5 milyon TL'ye satışa çıktı Bakanlıktan çok özel ihale: 3 ayakkabı 5 milyon TL'ye satışa çıktı