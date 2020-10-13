Tekirdağ'da fabrikada patlama: Yaralılar var

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında, işçilerin silolarda kaynak yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.
Bu sırada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Patlama nedeniyle yaralanan 3 işçi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
AA
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