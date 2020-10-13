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  4. 13 Ekim 2020 16:45

Tekirdağ'da fabrikada patlama: Yaralılar var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir fabrikada kaynak yapıldığı sırada meydanda gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Tekirdağ'da fabrikada patlama: Yaralılar var
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında, işçilerin silolarda kaynak yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Bu sırada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlama nedeniyle yaralanan 3 işçi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

AA

patlama , kaynak , çerkezköy
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