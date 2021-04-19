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TEM'de trafiği kilitleyen kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Yoldaki 3 otomobilin birbirine girdiği kazada otomobil takla atarak ters döndü.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kaza yapan otomobillerin çekicilerle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Etiketler ümraniye tem kaza
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