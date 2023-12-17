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TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar

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Hatay'da kediyi ırmağa atarak bu anları sosyal medyada paylaşan 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu B.A. (18) ile 11 yaşındaki S.E. isimli çocuk, kediyi ırmağa atarak bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Görüntülerin TikTok'ta paylaşılması üzerine harekete geçen Erzin Kaymakamlığı, kısa sürede şahısların tespit etti.

 

2 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

Etiketler tiktok kedi hatay kediyi ırmağa attılar gözaltı çocuk
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