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TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobilin üzerine düştü

Yalova-Bursa karayolu üzerinde bir TIR'ın açılan damperinin çarptığı tabelalar, olay yerinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Kaza, Yalova-Bursa karayolu üzeri Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İstanbul’dan Bursa yönüne gitmekte olan TIR’ın, açılan damperi yol üzerinde bulunan yön tabelalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte yön tabelaları yere düştü. O sırada yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrilen tabelalar nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı veya can kaybının olmadığı kaza sonrası, Yalova-Bursa yolu Bursa istikameti bir süreliğine trafiğe tamamen kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, sağanak altında ekiplerin yön tabelalarını kaldırmalarıyla trafik, yarım saat sonra kontrollü olarak yeniden açıldı.

Etiketler bursa kaza tabela
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