Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem bölgesindeki 3 ilçede okullar tatil edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.06'da 4,7 büyüklüğünde daha sonra 02.35'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilçeye gelerek Kaymakam Ömer Burak Bozkurt'tan bilgi aldı.

Hatipoğlu, geceyi dışarıda ateş yakarak geçiren vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçedeki incelemelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, "Sulusaray ilçemizde iki deprem oldu. Artçı depremler ara ara devam ediyor. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatı ile mobil ikram acı gelecek. Tedbir amaçlı Tokat Belediyesi itfaiye aracımız da burada." dedi.

Hatipoğlu'nun ziyaretine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Bu arada belediye hoparlöründen vatandaşların evlerine girmemeleri yönünde anonslar yapıldı.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AA , DHA, İHA