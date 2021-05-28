Töre cinayetine kurban gitmişti: Çapraz sorguda çelişkili ifadeler

Mersin'de kız kardeşi İrem B.'yi aile baskısıyla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ağabey, "İfadem baskı ve tehdit altında alındı. Kardeşim intihar etmiştir, canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim" dedi.

Olay, 7 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesi B.lievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem B., evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile olan İrem, tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi.



ÇAPRAZ SORGUDA ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem B.'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile fertleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım B. (48), anne Saadet B. (54), ağabeyler Vedat B. (22) ve Mehmet Ali B. (20) ile amcalar Mehmet Veyis B. (33), İbrahim B. (44) ve Mehmet B.'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi. 7 kişi, ilk başta İrem'in babası Kasım B.'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabeyi Mehmet Ali B. ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İDDİANAME HAZIRLANDI

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. B. ailesinin ilk duruşması bugün görüldü.

EMNİYETTE İTİRAF, MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Duruşmada söz verilen cinayet şüphelisi ağabey Mehmet Ali B., emniyetteki ifadesini inkar etti. Emniyette kardeşinin kendisini öldürememesi üzerine; tetiği kendisinin çekerek öldürdüğünü bunu da aile baskısı ile gerçekleştirdiğini itiraf eden Mehmet Ali B., "Ben kardeşimi vurmadım. Tehdit ve baskıyla ifadem alındı. Kimse bize baskı yapmadı, kardeşim intihar etti. Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

"ÖLDÜRMEK İSTESEK, KÖYÜMÜZDE DAĞDA TAŞTA ÖLDÜRÜRDÜK"

İrem B.'nin babası Kasım B. de suçlamaları reddederek, "İddiaları kabul etmiyorum. Kızımın isteği üzerine kardeşimin oğluyla nişanladık. Nişanlılıktan 4-5 ay sonra kızımın hamile olduğunu öğrendik. Ardından nişan bozulunca, 'söz olmasın' diye Mersin'e geldik. Burada bir hayat kurmaya karar verdik. Olay günü ben, oğlum ve eşim evden ayrıldık. Ev için alışveriş yaptıktan sonra burada bulunan akrabamızın kafesinde oturup çay içtik. Eşim bizden erken kalkıp eve gitti. Biz de 20 dakika sonra kalktık. Ben yolda üzüm alırken oğlum eve doğru devam etti. Eve 100 metre kala eşim aradı, İrem'in intihar ettiğini söyledi. Eve gittiğimde kapıda ambulans vardı. Kızımı ambulansa alıp götürdüler. Olaydan sonra cenazeyi alıp memleketimize götürdük. Köy mezarlığı evimizin karşısında. Her gün görüp acı yaşamamak için şehir merkezinde mezarlığa gömdük. Polise ifade verdik. Cinayet iddialarını kabul etmiyorum, kızım intihar etti. Öldürmek gibi düşüncemiz olsa köyde her yer dağ taş kuytu bir yerde öldürürdük. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



"EVE GELİNCE KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜM"

Olay günü dışarıda olduğunu kızını eve gelince banyoda kanlar içerisinde gördüğünü savunan anne Saadet B. de, "Olay günü kızım ev için isteklerde bulunarak hepimizi evden gönderdi. Alışverişten sonra bir yerde buluşup çay içtik. Daha sonra ben kalkıp eve geldim. Kapıyı çaldım kimse açmadı. Anahtarla içeri girdiğimde İrem'i o halde gördüm. Hemen pencereye koşup yardım istedim. Kızım intihar etmişti. İddiaları kabul etmiyorum. Hem canımız yandı hem de bir yıldır tutukluyuz. Kimse bizi İrem'i öldürün demedi. Tahliyemi istiyorum" ifadesini kullandı.

"KİMSEYE BASKI YAPMADIK"

Olay günü Urfa'dan İrem B.'nin ağabeyi Vedat B. ile Mersin'e geldiklerini ancak kimse ile görüşmediklerini kaydeden amca Mehmet Veyis B. ise şunları söyledi:

"Olaydan bir gün önce Vedat, İrem'in hamile olduğunu öğrenince Mersin'e gitmek istedi, ben de ona eşlik ettim. Sabah Mersin'e geldik. Ancak amcamlarla görüşemedik. Ardından Adana'da bulunan akrabamızın yanına gittik. Burada telefon geldi ve tekrar Mersin'e döndük. Cenazemizi alarak memlekete gittik. Olayla ilgim yok. Kimseye baskı yapmadım. Ailemiz mağdur oldu, tahliyemi istiyorum."



BEBEĞİN BİYOLOJİK BABASI BELİRLENECEK

Tutuklu diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, İrem B.'nin yaşamını yitiren bebeğinin biyolojik babasının belirlenmesi için haklarında iddianame hazırlanan 6 şüpheliden DNA incelemesi yapılması, İrem'in olay günü kanında çıkan ilaçların incelenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

AMCA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme tutuklu sanıklardan amca Mehmet B.'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.