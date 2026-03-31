Trafikteki kazaya sinirlenen trafik magandası diğer sürücüyü demirle darp etti!

Hatay'da 2 tırın karıştığı kaza korkunç bir kavgaya dönüştü. Tır şoförlerinden biri "aynama vurdun" diyerek elindeki demirle meslektaşına küfürler yağdırıp saldırdı. Demir sopayla saldırıya uğrayan şoför o anları cep telefonuyla kaydedetti.

Hatay'da yaşanan kaza sonrası "Aynama vurdun" diyen tır sürücüsü, demir sopayla meslektaşını tır içerisinde darp etti ve küfürler yağdırdı. Darp edilen ve "Ben sana yanlış yapmadım, niye küfür ediyorsun" diyerek meslektaşını durdurmaya çalışan tır sürücüsü o anları kayıt altına aldı.

Olay, Türkiye'nin Suriye'ye açılan kapısı olan Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı. Tampon bölgeye geçerek yük boşaltmak için bekleyen iki tırın karıştığı maddi hasarlı kaza yaşandı.

Kazaya sinirlenen tır sürücüsü, aracından inerek küfür ve hakaretlerle demir sopayla meslektaşına saldırdı.

Darp edilen tır sürücüsü tarafından saldırı anları kayıt altına alındı.

Görüntülerde, kızgın tır sürücüsünün aracından inerek meslektaşına demir sopayla saldırdığı, araca zarar verdiği ve küfür ile hakaret ettiği görüldü.

Saldırı anını kayıt altına alan ve ağzından yaralanan tır sürücüsü, meslektaşını "Ben sana yanlış yapmadım, niye küfür ediyorsun. Arabaya vurma, bu görüntüyü jandarmaya göndereceğim" diyerek durdurmaya çalıştı. Konuyla ilgili jandarmaya durumu taşıyan tır sürücüsünün şikayetçi olduğu öğrenildi.

İHA