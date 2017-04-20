TSK: Bestler Dereler bölgesinde 16 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

23’üncü J. Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2017 tarihinde akşam 19:50-20:20 saatleri arasında Şırnak Bestler Dereler kırsalına alınan anlık alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş ve iki silah mevzii de imha edilmiştir.

Devam eden operasyonda, geriye kalan iki BTÖ mensubu terörist bölgeye sevk edilen taarruz helikopterlerinin açtığı ateş sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 olmuştur.

Bu sabah 05:30’da bir mağarada yeri tespit edilen 5 teröristten üçü daha etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon devam etmektedir. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 olmuştur.