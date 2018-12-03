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  4. 03 Aralık 2018 17:46

Tüfekle intihar girişiminde bulundu

Karabük'te bir kişi, tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Tüfekle intihar girişiminde bulundu
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Karabük’te, işsiz olduğu için bunalıma girdiği öğrenilen Cemal A. (43) av tüfeğini kendisine doğrultarak ateşledi. İntihar girişiminden, merminin sol omuzuna isabet etmesiyle yaralı kurtulan Cemal A. ifadesini alan polise, "Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim" dedi.

Olay öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Akdere Sokak'taki bir evde yaşandı. Yaklaşık 5 aydır işsiz olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen Cemal A., evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeğini kendisine doğrultarak ateşledi. Sol omuzundan vurularak yaralanan Cemal A. kanlar içinde yere yığıldı. Aynı dakikalarda eve gelen Dürdane A., eşini kanlar içerisinde buldu.

Olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemal A. tedavi altına alındı. Cemal A. ifadesini alan polise, "Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim" dedi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen Cemal A.'nın 2 yıl önce de İnönü Caddesi'nde bir iş yerinin çatısından sarkarak, intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis soruşturma başlattı.

DHA

polis , intihar girişimi , tüfek
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