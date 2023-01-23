TÜGVA'dan İstanbul Taksim'de tekbir getirerek yürüdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA, Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakması tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA, Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

Sabah namazının ardından Taksim Camii önünde toplanan TÜGVA üyeleri 'tekbir getirip', sloganlar atarak İsveç Konsolosluğu'na yürüdü.