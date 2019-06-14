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  4. 14 Haziran 2019 16:38

Türk askerine ''eşek'' diyen Akit haber müdürüne saldırı: 4 gözaltı

Türk askeri için "eşek" ifadesini kullanan Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan cuma namazı çıkışı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Türk askerine “eşek” diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Türk askerine Akit TV yayından “eşek” diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı. Saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Milat yazarı Serdar Arseven’ın sosyal medya hesabından yazdığı mesajda,“Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a Cuma Namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet”ifadelerini kullandı.

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında soruşturmaAkit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında soruşturma

Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Türk askerine “eşek” demesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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