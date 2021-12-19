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  4. Türk Lirası'nın düştüğü durumu gösteren en acı video

Türk Lirası'nın düştüğü durumu gösteren en acı video

Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesiyle Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının alışveriş için geldiği Edirne’de bazı işyerleri, yol kenarına Yunanca ve Bulgarca tabelalar yerleştirmeye başladı.

Türk lirasındaki rekor değer kaybı, komşu ülkelere yaradı. Bulgar levası ve euronun Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları alışveriş yapmak için Türkiye’ye akın etmiş, görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Edirne’de bazı işyerleri, Bulgar ve Yunan müşterileri çekebilmek amacıyla yol kenarına Yunanca ve Bulgarca tabelalar yerleştirmeye başladı. Tabelaların görüntüsünü ANKA Haber Ajansı’yla paylaşan Edirneli vatandaş Murat Aladağ, yemek fişlerinin leva, euro ve dolar üzerinden kesilmesinin ardından bazı işyerlerine Bulgarca ve Yunanca tabelalar konulduğunu söyledi.

ANKA

Etiketler bulgarca tabela edirne bulgarca yunanca tabela
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