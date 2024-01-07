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Türkiye'de yakalanan Mossad casuslarıyla ilgili skandal iddia

Türkiye'de yakalanan Mossad casuslarıyla ilgili skandal iddia
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MİT'in Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirdiği operasyon sonucuyla yakalanan Mossad casusları için İYİ Partili Turhan Çömez, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) düzenlediği operasyonla İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek yakalanan kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Türkiye'nin konuştuğu ve çarpıcı detayların olduğu operasyonun ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yeni bir iddia ortaya attı.

 'BİZ DE MUHACİR KARDEŞİMİZ SANIYORDUK'

Çömez, yakalanan şüphelilerden birinin fotoğrafını paylaşarak "Güvenlik soruşturması yapılmadı. Diplomasına bakılmadı. Sınavlara sokulmadı. Önce vatandaşlık, sonra da Sağlık Bakanlığı’nda iş verildi. Meğer Mossad ajanıymış. Hay Allah, biz de onu muhacir kardeşimiz sanıyorduk!" ifadelerini kullandı.

 KOCA'YI ETİKETLEDİ

İkinci bir paylaşım daha yapan Turhan Çömez, "Durum daha da vahimmiş! Adam Mısırlı, hiç Türkçe bilmiyor. Topladığı istihbaratı Avrupa’daki Mossad ajanlarına aktarıyor. Binlerce Türk sağlık çalışanı açıkta bekliyor, işsizlik diz boyu, sen bunu nasıl olur da Türk vatandaşı yaparsın, devlet memuru yaparsın" dedi.

MİT'in Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirdiği operasyon sonucuyla yakalanan Mossad casusları için İYİ Partili Turhan Çömez, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Etiketler casus mossad ajan turhan çömez
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