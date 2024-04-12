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Türkiye'den Yunanistan’a kaçarken ölümden döndüler

Türkiye'den Yunanistan’a kaçarken ölümden döndüler
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bindikleri jet ski ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve batma tehlikesi yaşayan 3 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında üzerinde düzensiz göçmenlerin olduğu jet ski’nin olumsuz hava şartları nedeniyle batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) tarafından jet ski üzerindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

Etiketler Yunanistan  Ölümden döndüler ege türkiye mülteci Kaçak sığınmacı
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