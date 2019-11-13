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  4. 13 Kasım 2019 15:15

Üniversiteli kızları taciz eden sapık kamerada

Bursa'da yurt önlerinde üniversiteli kızlara sözlü tacizde bulunan ve cinsel organını gösteren sapık tutuklandı. Sapığın kız öğrencileri takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

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Bursa'da yurt önlerinde üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Yiğit G. (33), yakalanıp, tutuklandı. Yiğit G.'nin kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kız öğrenci yurtlarının önlerinde dolaşan kişi, üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip, sözlü tacizde bulundu. Öğrenciler durumu yurt yönetimine ve polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki ev ve iş yerlerine ait 452 güvenlik kamerasından yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Yiğit G. olduğunu belirledi. Yiğit G., polisin yaptığı baskınla evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söyleyen Yiğit G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Yiğit G.'nin, kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

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