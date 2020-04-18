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  4. 18 Nisan 2020 14:57

Üsküdar'da panik! Vatandaş sokağa döküldü

İstanbul Üsküdar'da 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis sokağa çıkma yasağına rağmen yangını izlemek isteyen kalabalığı uzaklaştırdı.

Üsküdar'da panik! Vatandaş sokağa döküldü
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Küçüksu Mahallesi  Dereiçi sokakta saat 11.30  sıralarındaki 2 katlı binanı çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevleri görenler sokağa gelerek hem sokağa çıkma yasağını hem de  sosyal mesafe kuralını da ihlal etti.



Kimi vatandaşlar söndürme çalışmalarına yardım ederken, kimi de yangını seyretmeye başladı. Ekipler sokağa çıkma yasağını hatırlatarak uyarılarda bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.
Polisin yangın ile ilgili  soruşturması devam ediyor.




DHA

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yangın , üsküdar
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