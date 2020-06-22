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  4. 22 Haziran 2020 00:31

Vahşet! 3 yaşındaki çocuğu öldürüp, kaçtı!

Kayseri'de bir kişi sevgilisinin 3 yaşındaki erkek çocuğunu döverek öldürdü. Korkunç cinayetin ardından minik çocuğun cansız bedenini bir mezarlığa gömdüğü belirlenen zanlı kayıplara karıştı.

Vahşet! 3 yaşındaki çocuğu öldürüp, kaçtı!
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde iddiaya göre, Harun S. 1,5 yıldır sevgili olduğu ve birlikte yaşadığı Emel Ö.'in oğlu Alperen E.'yi darp etti. Yumruk ve tokat darbeleri Alperen E. yaşamını yitirdi. Harun S. iddiaya göre hayatını kaybeden Alperen'i aynı mahallede bulunan mezarlığa gömdü. Ardından kaçarak kayıplara karıştı.

6 gün sonra olaydan haberi olan Harun S.'in yakınlarının ihbarıyla polis inceleme başlattı. Alperen'in annesi Emel Ö. gözaltına alındı. Alperen'in öldürüldüğünü itiraf eden anne Emel Ö., küçük çocuğun cenazesinin bulunduğu yeri ekiplere gösterdi.

Polisin çalışması sonucu Alperen'in cenazesi mezarlıktan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Harun S.'in yakalanması için ekipler çalışma başlattı
 
 

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