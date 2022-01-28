Vahşetin altından ''töre'' çıktı! Aile meclisi kararıyla öldürülmüş

İstanbul Kartal'da kayınpederi tarafından başından vurularak öldürülen 38 yaşındaki kadının aile meclisi kararıyla katledildiği ortaya çıktı.

Kartal'da kayınpederi tarafından başına iki el ateş edilerek öldürülen 38 yaşındaki Safura G.'nin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Olayın faili kayınpeder Galip G. (70) ile öldürmeye karar veren aile meclisinde olduğu iddia edilen eşi, kaynanası, kayınbiraderleri ve amca çocuklarının aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kartal, Gümüşpınar Mahallesi, Kocayemiş sokak üzerinde 26 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda polisi telefonla arayan Galip G., gelinini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri Safura G.'nin cesedi ile karşılaşırken, şüpheli Galip G.'yi gözaltına almışlardı.

ÇOCUKLARIN İFADESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayın töre cinayeti olduğu tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden Safura G.'nin iki çocuğunun psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar" şeklinde konuşmaları üzerine polisin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

AİLE MECLİSİNDE ÖLÜM KARARI ALINMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri G. ailesinin Safura G.'nin eşini aldattığını iddia ederek cinayetten bir hafta önce toplandıkları ve cinayet kararı aldıklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda Safura G.'nin eşinin olay günü çocukları annesinin yanına bıraktığı, kendisinin de bir bahaneyle evden ayrıldığı tespit edildi. Hazırlanan plan gereği evde yalnız bırakılan Safura G.'nin, kayınpederi Galip G. tarafından başına iki el edilerek öldürüldüğü belirlendi.

ÖNCE AİLESİNE GÖNDERMİŞLER

Polis soruşturmasında aldatma dedikoduları yüzünden Safura G.'nin gerekli cezayı vermeleri için önce kendi ailesine gönderildiğini ancak ceza verilmeyince tekrar geri alınıp aile meclisi kararıyla öldürüldüğü tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis bu gelişme üzerine Safura G.'ın eşi Abdurrahman G. (40), kaynanası Medine G.(68), kayınbirader ve amca çocukları Ferhat G. (23), Mehmet G. (34), Necdet G.(39), ve Mehmet Zekeriya G.'yi (18) da gözaltına aldı.

KAYINPEDER SUÇUNU İTİRAF EDERKEN DİĞER ŞÜPHELİLER İNKAR ETTİ

Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Olayın faili Galip G., gelinini oğlunu aldattığı için öldürdüğünü söylerken, diğer şüpheliler azmettirici oldukları yönündeki iddiaları kabul etmediler. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA