Veliler ''kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın'' deyip sokağa çıktı

İzmir'de 'kalıcı yaz saati uygulamasının' kaldırılmasını talep eden veliler, çocukları için eylem yaptı. "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganı attı.

İzmir Ahmet Adnan Saygun Lisesi önünde kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını talep eden veliler sabah saatlerinde eylem yaptı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise velilerin eylem görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Özkan paylaşımına, "Karanlığa teslim olmayacağız! Çocuklarının sabah karanlığında okula gelip akşam karanlığında okuldan çıkmasına tepki gösteren veliler İzmir Ahmet Adnan Saygun Lisesi önünde eylem yaptı" notunu düştü. Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube'nin de yer aldığı eylemle ilgili görüntüler, İzmir 2 No'lu Şube'nin sosyal medya hesaplarından "Birleştirilmiş okullarda yaşanan sıkıntıları bir kez de Çiğli Adnan Saygun MTAL önünden haykırdık: Öğrencilerimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz" notuyla paylaşıldı.