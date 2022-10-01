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Yabancı uyruklu DEAŞ'lıların Türkiye'de yaptıkları şoke etti

Yabancı uyruklu DEAŞ'lıların Türkiye'de yaptıkları şoke etti

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu zanlıların çocuklara 100 dolar karşılığında eğitim verdiği tespit edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 23 Eylül'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, şüphelilerden Muhammed Hac A'nın (28), örgütün Suriye'deki kampında askeri eğitim aldığı belirlendi.

İLKOKUL ÇAĞINDA ÇOCUKLARA 100 DOLARA EĞİTİM

Zanlılardan Muhammed A'nın (35) da ilkokul çağındaki çocuklara 100 dolar karşılığında eğitim verdiği tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça, 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı, Muhammed Hac A. ve Muhammed A. ise tutuklandı.

İKİ ZANLI ARANIYOR

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da polis tarafından geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 zanlıya yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanmıştı.

 

Etiketler yabancı uyruklu deaş militan ışid
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