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Yangın faciasından bir acı haber daha

Yangın faciasından bir acı haber daha
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Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; 12 kişi öldü, etkilenen 78 kişi de hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri süren 5 kişiden 3'ü entübe edilirken, hayatını kaybedenler de otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu’na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

Diyarbakır’da 8 bin 100, Mardin’de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı. Yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yaraların sarılması için Diyarbakır Valiliği'ne 3, Mardin Valiliği'ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.

KURTARILAMADILAR

Yaralılardan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören K.E. ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören F.D. de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerinin ardından E.'nin cenazesi Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi'nde, D.'nin cenazesi ise Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ Mahallesi'nde toprağa verildi.

 

DHA

Etiketler Mardin diyarbakır yangın
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