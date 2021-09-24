Yanlış aşıya karşı ''boş şişe'' uygulaması

Türkiye, Sağlık Ocağında bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasını konuşuyor. Aile hekimleri, Sağlık ocaklarında Covid-19 aşısı uygulamasının kalkmasını istiyor. Tedirgin olan ailelere ise bebeklere vurulan aşıların boş şişeleri verilmeye başlandı.

Sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiaları tedirginlik yarattı. İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Funda Müftüoğlu ‘yanlış aşı’ konusunda merak edilenleri tv100.com’a anlattı:

Aşıların tamamı karekod sistemiyle uygulanıyor. Bize ulaşan vaka sayısı sadece 1 bebek. Ailelerin içlerinin rahat etmesi için aşıların boş flakonunu (şişesini) kendilerine verme kararı aldık. Sağlık Bakanlığı’ndan Koronavirüs aşılarının ASM’lerde uygulanmasının kaldırılmasını talep edeceğiz.

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün İzmir’de sağlık ocağında bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürmesi büyük tartışma yarattı. İzmir’de yaklaşık 3 ay önce bebeklerine Hepatit-B aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığını ileri süren ailenin suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bir TV kanalındaki sözlerinin ardından iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

“Ya benim çocuğuma da yapıldıysa”

Çocukları aşı çağında olan Anne babalar “Acaba benim çocuğuma da koronavirüs aşısı mı yapıldı” kaygısı yaşamaya başladı. Tv100.com, ailelerin merak ettiği soruları İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Funda Müftüoğlu’na sordu.

İşte Dr. Müftüoğlu’nun açıklamaları:

“Ben de bir anne olarak korktum”

Her şeyden önce kendisinin de bir anne olarak bu iddiaları duyduğunda tedirgin olduğunu ifade eden Dr. Funda Müftüoğlu “Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün açıklamaları tüm anne balalarda ciddi anlamda tedirginlik yarattı. Ben de bir anne olarak ‘acaba’ dedim.

“Aşı yaptırmaya gelen aileler tedirgin”

Olayın duyulmasıyla ASM’lere çocuğuna aşı yaptırmaya gelen bir çok aile kaygısını dile getirdi. Zaten aşıya karşı algı oluşturmaya çalışan bir kitle var. Bu tür durumlarda insanlar çok etkileniyor. Ancak bu durum münferit bir olay. Bize gelen vaka sayısı 1 bebek. Aşıların karışması neredeyse imkansız. Çünkü bize gelen aşılar karekodla teslim alınıp T.C. kimlik numarasına göre uygulanır. Zaten o aşı o kişiye uygun değilse sistem hata verir. Ancak tek vaka bile olsa insanlar tedirgin oldu. Biz de ailelerin içinin rahat etmesi için çocuklarına yaptığımız aşıların flakonunu (boş şişe) isteyen aileye verme kararı aldık. Aileler bunları aile hekimliklerinden talep edebilir. Böylece çocuklarına hangi aşının yapıldığını kendi gözleri ile rahatlıkla görebilir

"Covid-19 aşılarının ASM’lerden kaldırılmasını talep edeceğiz"

İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Funda Müftüoğlu Covid-19 aşılarının devlet hastaneleri ve özel hastanelerde yaygın şekilde uygulandığını belirterek, “Sağılık Bakanlığı’ndan koronavirüs aşılarının ASM’lerde yapılma uygulamasını kaldırmasını talep edeceğiz. Böylece biz de asıl işimiz olan sadece bebek ve gebe aşılarını uygularız. İnsanların içinde de hiçbir şüphe kalmaz”

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