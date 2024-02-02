Yargıtay'dan ''cimri'' eşler için emsal karar

Denizli'de görülen bir boşanma davasında, Yargıtay, eşini cimrilikle suçlayan kadını haklı buldu ve emsal bir karara imzasını attı.

Denizli'de yaşanan bir boşanma davasında, Yargıtay'ın kararı cimri kocayı tam kusurlu buldu. Eşine ev eşyaları almayan, elektrik tasarrufu bahanesiyle beyaz eşyaları kullandırmayan ve piknik tüpünde yemek yapmaya zorlayan koca, 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Emsal boşanma davasında, koca eşinin saygısız davrandığını ve ev işlerini yapmadığını savunurken, kadın ise kocasının cimri davranarak ev için gerekli eşyaları almadığını ve beyaz eşyaları kullandırmadığı öne sürdü. Mahkeme, kocasının tutumunu kusurlu bularak, kadının evden ayrılmasını haklı gördü.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını onaylayarak, kocanın cimri davranışlarının evliliğin bozulmasına neden olduğunu ve tam kusuru olduğunu teyit etti. Bu karar, cimriliğin evliliklerde telafisi zor sorunlara yol açabileceğini ve maddi tazminata sebep olabileceğini gösteriyor.

Bu karar, evliliklerde eşlerin maddi sorumluluklarını yerine getirmesi ve eşit şartlarda yaşanması gerektiğinin altını çiziyor.

Cimrilik ve bencil davranışların evliliği yıpratabileceğini ve maddi tazminat gibi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor.

EŞLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Evliliklerde maddi konularda açık ve şeffaf iletişim kurmak önemli. Eşlerin maddi sorumluluklarını adil bir şekilde paylaşması gerek. Cimrilik ve bencil davranışlardan kaçınmak, eşler arasındaki ilişkiyi güçlendirir.

Eşlerin maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı var. Boşanma davalarında kusur oranı tazminat miktarını belirler.

AA