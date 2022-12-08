Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hudut Kartalları tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hudut Kartalları tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişinin yakalandığını açıkladı.
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